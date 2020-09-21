Vali Karaloğlu DİSKİ’nin çalışmalarını yerinde inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, günde 280 bin metreküp içme suyu hizmeti sunan DİSKİ arıtma tesisini ziyaret etti. Vali Karaloğlu, "Diyarbakırlı hemşehrilerimiz temizlik, tat ve pH değeri açısından son derece kaliteli olan içme suyumuzu gönül rahatlığıyla içebilir" dedi.

Vali Karaloğlu, günlük olarak analiz edilen ve 7.9 pH derecesiyle Türkiye’deki en kaliteli içme sularından biri olan Diyarbakır içme suyunun standartlarının korunması, depolanması ve vatandaşlara ulaştırılması konusunda DİSKİ tarafından yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla çeşitli noktalarda farklı faaliyetlere yönelik devam eden çalışmaların yapıldığı alanları ziyaret etti. Vali Karaloğlu, ziyaretlerinde kanal ve yağmur suyu çalışmaları, arıtma tesisleri ve su deposu ile su analiz laboratuvarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak, kış öncesi temizlik çalışmalarının devam ettiği ve kanal görüntüleme araçlarıyla kanalizasyon hatlarında biriken kumların temizlenerek şehrin olası yağmurlara karşı önceden hazırlandığı Nevroz Park ve etrafındaki kanal ve yağmur suyu çalışmalarına yönelik incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 30 bin tonluk su deposuna geçen ve arıtım işlemi yapıldıktan sonra şehir merkezine verilen suyun depolandığı içme suyu deposunu gezerek, depo çevresinde yapılan çevre düzenlemelerini ve depo bakım onarımlarını inceleyen Vali Karaloğlu, DİSKİ tarafından kış öncesi baca ve ızgara temizliği olarak adlandırılan çalışmalara da katılarak bilgi aldı.

Su deposu ziyaretinin ardından Vali Karaloğlu, Selahaddin Eyyubi caddesinde devam eden temizlik çalışmalarında, baca ve ızgaraların iç kontrolünde kullanılan kanal görüntüleme aracı hakkında yetkililerden bilgiler alarak, cadde ve sokakların şiddetli yağmur ve dolu gibi yağış olaylarında tıkanma yaşamamasına yönelik yapılan çalışmaları izledi.

Son olarak, günde 280 bin metreküp su hizmeti veren DİSKİ İçme Suyu Arıtma Tesisindeki kaba ızgara, giriş pompa istasyonu, ön çökeltme havuzları, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları, çamur yoğunlaştırma havuzları, anaerobik çamur çürütme tankları, çamur susuzlaştırma tesisi ve çamur pompa istasyonları da ziyaret eden Vali Karaloğlu, scada sistemi olarak adlandırılan ve içme suyu arıtma tesisinin yönetildiği alanda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Biyolojik Su Analiz Laboratuvarında da incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, incelemelerin ardından "Diyarbakırlı hemşehrilerimiz temizlik, tat ve pH değeri açısından son derece kaliteli olan içme suyumuzu gönül rahatlığıyla içebilir" diye konuştu.