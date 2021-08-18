Vali Karaloğlu: "Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Diyarbakır’ın 17 ilçesinde faaliyet yürüten üreticilere makine ve malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Yeter ki çiftçimiz toprağından kopmasın. Yeter ki çiftçimiz hayvancılığından vazgeçmesin. Devlet ve Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki imkânlarla her zaman çiftçimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, kentte tarımsal üretimi arttırmak amacıyla 17 ilçede faaliyet yürüten üreticilere makine ve malzeme dağıtım törenine katıldı.

“Destek bizden, gayret sizden” temasıyla düzenlenen malzeme dağıtım törenine Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İlçe Kaymakamları ile temsili olarak merkez ilçelerde bulunan çiftçiler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü’nde gerçekleşen malzeme dağıtımında konuşan Karaloğlu, Diyarbakır’ın yukarı Mezopotamya’nın bereketli hilalin tacında, insanlık tarihi var olduğu sürece insanlığı doyuran bereketli topraklarda kurulmuş bir şehir olduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri açısından ülkenin lokomotifi olan illerden birisi olduğunu belirten Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin klasik hizmetlerin yanında tarımsal faaliyetlerde bulunanların işini kolaylaştırmak için de çalışma yürüttüğünü ifade etti.

“Yeni HİS’ler inşa edeceğiz”

Karaloğlu, şöyle konuştu: “Kırsalda özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde HİS diye kısalttığımız hayvan içme suyu göletlerimiz var. O göletlerin bir kısmını geçen sene tamir ettik. Bu sene tamir etmeye yenilerini ilave etmeye devam ediyoruz.”

Kulp ilçesinin ipek böcekçiliği açısından Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu ve bu sebeple bahar döneminde 20 bin dut fidanı dağıttıklarını aktaran Karaloğlu, çiftçilerin işini kolaylaştırmak için bugün 100 adet süt sağım makinesini dağıtacaklarını vurguladı.

Karaloğlu, 2021 yılını sert kabuklu meyve yılı ilan ettiklerini ve bu çerçevede fıstık, ceviz ve badem fidanı dağıttıklarını, ayrıca meyve vermeyen ağaçlara aşı uyguladıklarını kaydetti.

Badem tarımı ile uğraşan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için bugün çiftçilere, badem soyma, silkeleme ve kırma makine ekipmanı dağıtacaklarını dile getiren Karaloğlu, bölgede bağcılığı ile meşhur olan Eğil, Çüngüş ve Çermik ilçelerindeki üreticilere, 20 adet üzüm pres makinesi vereceklerini belirtti.

Yayla ve meralarda oluşturdukları 10-15 tonluk su depoları ile yalaklara tankerlerle su taşıdıklarına vurgu yapan Karaloğlu, projeyle hayvanların erken dönmesini engellediklerini ve bu sayede ekili arazilerinde zarar görmediğini belirtti.

“Kırsaldaki vatandaşların gelirini artırmak için benzer faaliyetlerimiz devam edecek”

Karaloğlu, “İşte bütün bu faaliyetlerin maksadı, kırsalda yaşayan vatandaşımızın işini kolaylaştırmak, onların gelirini artırmak bu ve benzeri faaliyetlere önümüzdeki dönemde İnşallah devam edeceğiz. Yeter ki çiftçimiz toprağından kopmasın. Yeter ki çiftçimiz hayvancılığından vazgeçmesin. Devlet ve Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki imkânlarla her zaman çiftçimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Evet sevgili çiftçilerimiz, İnşallah emek sizden destek bizden bereketi Allah’tan olsun temennisiyle bugün dağıtımını yapmış olduğumuz malzemelerin Diyarbakır’ımıza çiftçimize, tarım sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 3 milyon 600 bin Türk Lirası tutarındaki tarımsal makine ve malzemeleri çiftçilere dağıttı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 45 bin 540 metre tarımsal sulama borusu, 10 badem soyma makinesi, 10 badem silkeleme makinesi, 20 üzüm pres makinesi, 100 adet süt sağım makinesi ile 4 adet küçük baş hayvan yıkama makinesi dağıtıldı.