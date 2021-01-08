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Vali Karaloğlu: "Asfalt üretim kapasitesini 3 kat arttıracağız"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 7 milyon liraya satın aldığı 6 greyder aracının tanıtım toplantısı yapıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni inşa edecekleri asfalt plentinin hizmete girmesiyle üretim kapasitesini 3 kat artıracaklarını belirtti.

DİYARBAKIR 08.01.2021, 17:18
Vali Karaloğlu: "Asfalt üretim kapasitesini 3 kat arttıracağız"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 7 milyon liraya satın aldığı 6 greyder aracının tanıtım toplantısı yapıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni inşa edecekleri asfalt plentinin hizmete girmesiyle üretim kapasitesini 3 kat artıracaklarını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarında vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için araç filosuna kattığı 6 yeni greyderin tanıtımını gerçekleştirdi. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğünde yapılan tanıtım toplantısına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil, Silvan, Çınar, Ergani ve Kulp ilçelerinin kaymakamları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör ile daire başkanları katıldı.

"Kentin kalitesi yollarla ortaya çıkar"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bir kenti kent yapan en önemli unsurun yollar olduğunu söyledi. Tüm yerleşim birimlerini birbirine bağlayan yolların kalitesinin kentin kalitesini ortaya çıkardığını vurgulayan Vali Karaloğlu, “Şehirde yaşayan vatandaşlar olarak ortak kullandığımız en önemli hizmet yol hizmetidir. Onun için belediyelerinde en önemli görevi yoldur. Yeni yol, cadde, bulvar açmak ve mevcut yolları kullanılır halde tutmak, vatandaşın istifadesine sunmak belediyeciliğin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Büyükşehir Belediyesi de buradan hareket ederek 6 bin km yol ağında bu dünyanın yarıçapı kadar demektir. Diyarbakır 6 bin kilometrelik yolu 12 bin yılda inşa etmiş ve yeni yollarda yapmaya devam ediyor” dedi.

"2020’de kent merkezinde 50 kilometrelik yol inşa ettik"

2020 yılında şehir merkezinde yeni cadde olarak 50 km yol inşa ettiklerinin altını çizen Vali Karaloğlu, “Yolların gelişmesi, şehrin gelişmesi yolların uzunluğunun artması da şehrin büyümesi anlamına gelir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak makine parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 6 greyder bir de yükleyiciyi hizmete alma törenindeyiz. Büyükşehir Belediyesinin şuanda elinde mevcut greyder sayısı 10. 6 ilave ettiğimizi düşünürseniz yüzde 60 greyder filomuzun büyüdüğünü görürsünüz. Bu şu anlama geliyor, kırsalda özellikle yapmış olduğumuz, reglaj, asfalta hazırlık ve karla mücadelemiz çalışmalarımızda elimizin daha güçlü olduğunu görürsünüz” diye konuştu.

"Yeni asfalt plenti saate 240 ton üretim yapacak"

Şuan sıcak asfalt serme noktasında saate 120 ton asfalt işleyebilen plentlerinin mevcut olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Yakın zamanda yeni bir ihaleyle yeni bir asfalt plenti alacağız. Saate 240 ton asfalt işleyebilecek kapasiteye sahip olacak ve yakın bir zamanda kurulumu gerçekleşecek. Bu ne demek sıcak asfalt kapasitemizi 3 kat artırmış olacağız. 120 tondan 360 tona çıkarmış olacağız. Bununla beraber artık işimizi kendi imkânlarımızla yapmış olacağız. Elbette ihtiyacımız olduğunda özel sektörden de hizmet almak için ihaleler yapacağız. Ama Diyarbakır 20 bin kilometre geniş bir coğrafya her zaman elimizin altında ihtiyacımız olduğunda hem asfaltlama hem bakım ve onarım ekibi için bu makine parkuruna ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki dönem yeni kamyon, greyder ve silindirlerle makine parkımızı güçlendirmeye ve Diyarbakır’a hizmetin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Diyarbakır’ın önümüzdeki 50 yıllık içme suyu sorununu çözüyoruz"

Bu hizmetleri sadece çalışma arkadaşlarıyla gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Vali Karaloğlu, “Bizim birçok işimiz Ankara’dan çözülüyor. İlimizi temsilen Ankara’da bulunan değerli milletvekillerimizin destekleriyle bakanlıklarda işlerimizin hızlı çözülmesiyle beraber Diyarbakır hizmetin en iyisini alıyor. Diyarbakır’ın içme suyu ana barajdan arıtma tesisine olan 2’nci terfi hattı ve pompa istasyonunun ihalesi Şubat 16’da yapılacak. Büyük bir yatırım Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştik, sizlerde takip ediyordunuz. Çalışmayla Diyarbakır’ın önümüzdeki 50 yıllık içme suyu problemini çözeceğiz. Çalışmanın tamamlanmasıyla kent merkezi ve 17 ilçemiz kaliteli içme suyuna kavuşacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Karaloğlu ile katılımcılar yeni araç filosuna katılan greyderleri inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı.
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