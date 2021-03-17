Vali Karaloğlu Akademi Lise öğrencileriyle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin yakın zamanda hizmete açtığı lise ve lise mezunu öğrencileri ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlayan Akademi Liseyi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinin yakın zamanda Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmete açtığı bin 500 öğrenci kapasitesine sahip olan, lise ve lise mezunu gençleri üniversite sınavlarına ücretsiz şekilde hazırlayan Akademi Lisede eğitimler devam ediyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesinde yer alan Akademi Liseyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Karaloğlu’na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve daire başkanları eşlik etti.

Vali Karaloğlu, gençlere kariyer planlarını sordu

Akademi Lisenin eğitim ve belirli aralıklarla gerçekleştirilen kültür faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, daha sonra gençlerle sohbet etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Vali Karaloğlu, gençlere gelecek yaşamlarıyla ilgili deneyimlerini aktardı. Gençlere kariyer planlamasıyla ilgili düşüncelerini soran Vali Karaloğlu, sınava girecek olan öğrencilere sistemli çalışmaları gerektiğini belirterek başarılar diledi.

Akademi Lise eğitmenleriyle de bir süre görüşen Vali Karaloğlu, Bilgi Evi ve Akademi Lise benzeri eğitim yuvalarını yaygınlaştırarak kentin eğitimde başarı grafiğini yükseltmeyi planladıklarını söyledi.

Akademi Lise eğitmenleri ve öğrenciler, yapılan ziyarettin moral ile motivasyonlarını artırdığını ifade ederek kendileriyle yakından ilgilenen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na teşekkür etti.