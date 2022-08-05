Vali Ali İhsan Su, üç ilçede vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kulp, Lice ve Kocaköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Ali İhsan Su, Kulp ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ile Tarım ve Orman il müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülen “Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” çerçevesinde yetiştiricilere dağıtılan meyve bahçeleri ihata malzemesi dağıttı. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Su, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak birçok hizmeti hayata geçirdiklerini, Kulp ilçesinde önemli işler yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında çok güzel işler yaptığına dikkati çeken Vali Su, son iki yılda Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ve Tarım Bakanlığının katkılarıyla siz üreticilere 13 milyon 333 bin liralık fidan dağıttıklarını ifade etti.

Vali Su, “56 bin 618 fıstık çöğürü, 111 binbadem fidanı, 10 bin 243 ceviz fidanı dağıttık. 16 ilçemizde 550 kişiye 177 bin 760 fidanın dağıtımını gerçekleştirdik. Kulp’ta son 2 yılda 98 üreticimize 533 dekar alanında 21 bin 921 filan dağıtımı gerçekleştik. Bugün de fidanların dikildiği bahçelerin korunması için tel örgü, beton direk ve payandalarının dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu meyanda 10 bin 522 beton direk, 156 bin metrenin üzerinde de dikenli teli sizlere teslim edeceğiz. Böylelikle bu yaptığımız bahçelerinin etrafını da inşallah güzelce muhafaza altına alacağız ki, hayvanlar girmesinin ürünlerinize zarar vermesin” dedi.

Kulp’ta 2020-2022 yılları arasında 439 kilometre stabilize yol yaptıklarını belirten Vali Su, 3,5 kilometre kilitli parke taşı,1 kilometreden fazla beton yol ve 5 bin 264 ton sıcak asfalt serdiklerini dile getirdi. Gençlerin yararlanması için ilçede yarı olimpik bir yüzme havuzu ile yeni terminal binasının inşasına başladıklarını aktaran Vali Su, gençler ve çocuklar için ilçede bir bilgievi ve akademi lise yapmayı planladıklarını vurguladı.

Malzeme dağıtım törenin ardından Kulp kaymakamlığına geçen Vali Su, Kaymakam Mustafa Gözlet’ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Su, ardından gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, vatandaşla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti, dondurma ikram etti. İlçede bir kıraathanede mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Su, talepleri dinledi.

Kulp’a bağlı Ağaçlı köyünde bulunan İpek İplik Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Su, daha sonra Lice ve Kocaköy ilçelerine geçti. Vali Su, Lice ve Kocaköy ile kaymakamlarını ziyaret ederek ilçelerle devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Lice’de Aile Destek Merkezi’ni ziyaret eden Vali Su, kursiyerlerle sohbet etti, yaptıkları çalışmaları inceledi. Lice ve Kocaköy ilçelerinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Su, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, talepleri dinledi.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.