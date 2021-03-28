Uzunova göleti son yağışlarla doldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde 1984 yılında yapılan ve geçtiğimiz dönem kuraklık nedeni ile kurumaya başlayan tarım sulama göleti, son yağışlarla birlikte doldu.

Geçen yıl yaşanan kuraklık neticesinde kuruma başlayan göletin hacmi, mevsimsel yağışlarla birlikte doldu ve suyun fazlası kanallardan akmaya başladı. Köylülerden İlyas Akdeniz, geçen yıl yağışların az olması sebebiyle göletin kuruduğunu bunun da çiftçileri derinden etkilediğini söyledi. Akdeniz, "Son yağışlarla birlikte göletimiz doldu, az da olsa endişelerimiz ortadan kalktı. İnşallah yağışlar bu şekilde devam eder" dedi.