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Uzmanlar Rusya’da sınavsız üniversite okumanın avantajlarını açıkladı

Marmara Yurtışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış Rusya’da sınavsız üniversite okumanın avantajları hakkında bilgi verdi.

DİYARBAKIR 28.10.2021, 16:59
Uzmanlar Rusya’da sınavsız üniversite okumanın avantajlarını açıkladı

Marmara Yurtışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış Rusya’da sınavsız üniversite okumanın avantajları hakkında bilgi verdi.

Günümüzde binlerce öğrencinin üniversite eğitimi aldığını dile getiren Dalmış, ülkemizde bir çok üniversite olduğunu ancak zorlu sınav koşulları ve baraj sisteminin, üniversiteye yerleşmek isteyenleri başka yöntemlere yönelttiğini kaydetti. Dalmış, ayrıca vakıf üniversitelerinin yüksek eğitim ücretlerinin de artık seçenekleri daralttığını dile getirdi. Dalmış, "Bununla birlikte uluslararası üniversiteler tercih edilmeye başlamıştır. Bunun nedeni yurt dışında bazı üniversitelerin sınavsız öğrenci alması ve daha uygun olmasıdır. Böylece öğrenciler dünyada söz sahibi olan üniversitelerde eğitim görmek için Rusya gibi ülkelerde yurt dışında üniversite eğitimi almayı tercih etmeye başladı. Özellikle son dönemlerde öne çıkan sınavsız öğrenci alan ülkelerden biri de Rusya olmuştur" dedi.

Rusya’da üniversite okumanın öğrencilere kazandırdıkları konusunda da bilgi veren Dalmış, "Günümüzde ülkemizden birçok kişinin sınavsız olması ile tercih ettiği Rusya Üniversitesi çok köklü ve güçlü bir akademik geleneğe sahiptir. Bunun yanında fen bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında birçok kaliteli bölümü vardır. Ayrıca tüm dünyada Nobel ödülü ve akademik ödül almış insanların mezun olduğu üniversitelerden biridir. Rusya’da sınavsız üniversite okumanın avantajlarından biride öğrencilerin uluslararası alanda akademik sıralamalarda yer alan Rusya üniversitesinde okuyarak akademik bir üstünlük kazanmasıdır. Rusya’da sınavsız üniversite okuyarak alınan diplomalar dünya genelinde tanınırlığa sahip olur. Buna istinaden Rusya üniversitelerinden alınan diplomalar Türkiye’de denklik tanınırlığı sağlayan diplomalardır. Özellikle Rusya’daki üniversitelerde okuyabilmek için herhangi bir sınav koşulu bulunmaz. Bununla birlikte Türkiye’deki lise mezunları Rusya’da sınavsız üniversite okumanın avantajları olarak istedikleri Rusya üniversitesinin dilediği bölümüne başvurabilirler" diye konuştu.

Rusya’da sınavsız üniversite okuyan öğrencilerin ayrıca eğitim dilinin genel olarak Rusça olması ile bu dili en iyi biçimde öğrenme avantajı sağladığını dile getiren Dalmış, "Ayrıca dünya ticaretinde geçerli olan bu dili bilerek kariyer fırsatı elde ederler. Özellikle ülkemizden okumak için Rusya’yı tercih eden öğrenciler Rusya’da yarı zamanlı, tatillerde ise tam zamanlı olarak çalışabilirler. Rusya ulaşım ve maliyet açısından birçok ülkeye göre daha avantajlı olması ile öğrencilere Rusya’da sınavsız üniversite okumanın avantajları arasında ekonomik anlamda okuma özgürlüğü sunar. Rusya’da Üniversite eğitimi almanın avantajlarından biride Rusya üniversitelerinin öğrenci ve kariyer odaklı olmasıdır. Bununla birlikte Rusya’da okuyan uluslararası öğrencilere eğitim masrafları için devlet desteği sağlar. Rusya’da üniversiteden mezun olan birçok öğrenciye çalışma izni verilir. Eğer yurt dışında eğitim alınmak isteniyor ise mutlaka ilk adım olarak uzman bir danışmandan destek alınmalıdır" şeklinde konuştu.

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