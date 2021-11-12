banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!

Uzman Fizyoterapist Selbi pandemi döneminde hareketsiz kalma sonucunda oluşan ağrılara dikkat çekti

Korona virüs sonucunda alınan yönetimsel ve kişisel önlemler sonrasında evde daha fazla zaman geçirilmeye başlanılmasının hareketsizliği de beraberinde getirdiğini dile getiren Uzman Fizyoterapist Hasan Selbi "Uzun süre evde kalmak, dışarıya çıkmamak hareketsizliği ve bundan kaynaklı eklem ile kas ağrılarını da beraberinde getirdi. Hareketsiz kalmak boyun ve bel bölgelerinde sorunlara neden olur" dedi.

DİYARBAKIR 12.11.2021, 10:03
Uzman Fizyoterapist Selbi pandemi döneminde hareketsiz kalma sonucunda oluşan ağrılara dikkat çekti

Korona virüs sonucunda alınan yönetimsel ve kişisel önlemler sonrasında evde daha fazla zaman geçirilmeye başlanılmasının hareketsizliği de beraberinde getirdiğini dile getiren Uzman Fizyoterapist Hasan Selbi "Uzun süre evde kalmak, dışarıya çıkmamak hareketsizliği ve bundan kaynaklı eklem ile kas ağrılarını da beraberinde getirdi. Hareketsiz kalmak boyun ve bel bölgelerinde sorunlara neden olur" dedi.

Uzman Fizyoterapist Hasan Selbi; kas ve omurga sisteminin, hareketi sağlamak için oluşturulmuş parçalar olduğunu dile getirerek, "Sürekli oturmak ya da yatmak insan fizyolojisine uygun değildir. Pandemi sürecinde maalesef fazla hareket etmeme sonucunda meydana gelen ağrı şikayetleri arttı. Elbette, hareketsizlik kas ve omurga ağrıları oluşturduğu gibi dolaşım sistemini de büyük ölçüde etkilemektedir. Sağlıklı bir bünye için dengeli hareket her zaman önemli olmuştur. Pandeminin yaşantımızın çoğu noktasında farklılıklar oluşturdu. Bu da bireyleri hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiledi. Pandeminin beraberinde getirdiği değişikliklerden bir tanesi de eğitim ve iş hayatında karşımıza çıkıyor. Öğrenciler derslerini ve çalışan bireylerse işlerini bilgisayar karşısında gerçekleştiriyor. Gün içerisinde sürekli olarak burada zaman geçirmek özellik boyun ve bel bölgelerinde sorunlara neden oluyor" diye konuştu.

Pandemi sürecinde ağrı şikayetlerinin üç katı arttığını belirten Selbi, kişilerin günde en az 15-20 dakika düzenli olarak egzersiz yapmaları gerektiğini kaydetti. Selbi, yaşanan bazı ağrıların korona virüs belirtileriyle de karıştırıldığını söyleyerek bütün bunların kişiler üzerinde gereksiz bir strese neden olduğunu dile getirdi. Selbi, "Evde yapılması gereken bazı hareketler yaşanan rahatsızlığı ortadan kaldırabilir. Bunlar, boyun gerdirme hareketi, ilk olarak sağ eliniz ile başınızın sol tarafını tutun ve omzunuza doğru gerdirin, kafanızın bu harekete karşı koymasına izin verin. Aynı hareketi ters yönde de uygulayın. Yarım ay hareketi, iki elinizi başınızın üzerinde uzatarak birleştirin. İlk önce sağ tarafınıza doğru eğilerek 3 saniye bekleyin ve tekrar düz şekle gelin. Aynı işlemi sol tarafa eğilerek de gerçekleştirin. Her gün düzenli olarak 15 defa yaptığınız bu uygulamanın sandalyede oturmaktan oluşan sırt ağrılarına iyi geldiğini göreceksiniz. Kolları esnetme hareketi, sağ kolunuzu düz bir şekilde başınızın üzerine kaldırın. Yukarıda olan sağ elinizle sol kol dirseğinizi tutun ve sol kolunuzu sırtınızdan aşağıya doğru sarkıtarak gerdirin. Bu hareketin kol eklemlerine çok iyi geldiğini unutmayın ve 15 saniye boyunca bu şekilde kalın. Kolayca yapılabilecek egzersizler ve doğru yastık seçimi ile ağrıların kronik hale gelmesinin önüne geçilebilir. Geçmeyen ağrılar yaşayanların mutlaka bir fizyoterapist ile görüşmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6