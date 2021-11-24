Uzman estetiysen Dalmış: “Microblading zannedilenden daha faydalı bir operasyondur”

Marmara Klinik Güzellik Uzman Estetisyeni Hira Dalmış, microblading zararlı olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği pigmentler ile gerekli işlemler yapıldığı bilgisini verdi.

İş hayatında rakiplerinin önüne geçmek isteyenlerin dış görünüşlerine önem verdiklerini söylemek mümkün olduğunu söyleyen Marmara Klinik Güzellik uzman Estetiysen Hira Dalmış, bunun yanı sıra, estetik kaygılara sahip insanların sayısının pek de az olmadığını ifade etti. Dalmış, “Bu noktada, birçok kişi farklı uygulamalar sayesinde dış görünüşünü daha iyi hale getirmek adına çaba gösteriyor. O uygulamalardan birisi de microblading. Microblading’in zararlı olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmamakta. Microblading; Google’da en çok aratılan işlemlerden birisi. Birçok kişinin daha iyi kaşlara sahip olmak istediği biliniyor. Microblading, tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Bu operasyonda 3D kıl tekniğinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Kişinin kendi kılından ayırt edemeyeceği türden kıl efektlerinin çizildiği bu işleme kalıcı makyaj adı verilebilir. Bu uygulamanın sağlığa zararlı olup olmadığı ile ilgili farklı görüşler mevcut” dedi.

“Sağlığa hiçbir zararı olmayan uygulamadır”

Her şeyden önce dünyaca ünlü kaliteli markaların kullanıldığı bir operasyon olduğunu aktaran Dalmış, “Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği pigmentler ile gerekli işlemler yapılır. Sağlığa hiçbir zararı olmayan uygulamadır. Bu yüzden, kaş görünümünden memnun olmayan herkesin microblading’den faydalanması mümkündür. Bu işlem sayesinde kadınların yüz hatlarına en uygun kaşlara sahip olması mümkün hale gelir. Hatta bu işlem ile insanların çizilen kıllar ile hali hazırdaki kıllarını ayırt edememesi amaçlanır. Bir başka deyişle, zannedilenden daha faydalı bir operasyondur. Microblading, bilhassa seyrek ve zayıf kaşlara sahip kişiler tarafından tercih edilir. Bu işlem sırasında steril ve tek kullanımlık iğnelerden yardım alınır. Kişinin kaş, saç ve cilt tonu dikkate alınır. Bir başka deyişle, kişiye en uygun renkteki pigmentler seçilir. Seçilen pigmentler cilt altına yerleştirilir. Ayrıca, yüzde yüz organik boyalar kullanılır. Bu sayede, operasyonun ardından kişide herhangi bir alerjik reaksiyon meydana gelmez. Microblading ile ilgili merak edilen en büyük detaylardan birisi de işlemin ne kadar kalıcı olduğu. Ancak, bu konu hakkında net bir bilgi vermek mümkün değil. Çünkü kalıcılık süresi kişinin cilt özelliklerine göre değişiyor. Yine de kalıcılığın sekiz ay ile iki yıl arasında değiştiğini söyleyebiliriz” diye açıklamada bulundu.