Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış’tan evde cilt bakımı tavsiyeleri

Rimena Beauty yetkilisi uzman estetisyen Jiyan Dalmış, evde cilt bakımı yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Cilt bakımının her yaştan insan için bir hayli önemli olduğunu belirten uzman estetisyen Dalmış, özellikle kadınların bu konuda ne kadar hassas olduğunun bilindiğini söyledi. Rimena Beauty yetkilisi uzman estetisyen Jiyan Dalmış, cildin yapısı ve neye ihtiyaç duyduğunun, nasıl bir cilt bakımı yapılması gerektiği noktasında vatandaşlara rehberlik etmesi gerektiğini kaydetti. Dalmış, “Cilt yapınızı dikkate almadan bazı işlemler yaptığınız takdirde cildinizin zarar göreceğini söylemeliyiz. Bu noktada, kuru, yağlı veya karma cilt yapısından hangisine sahip olduğunuzu bilmeli ve buna göre cilt bakımı yapmalısınız. Cilt bakımına nereden başlayacağınız da önem taşıyor. Bu noktada, ne yaparsanız yapın, cildinizi derinlemesine temizlemeniz gerektiği konusunda bilinçli olmalısınız. Cildinizi düzenli olarak temizlemediğiniz takdirde yapacağınız hiçbir bakım işleminden verim alamazsınız. Bilhassa gözenekleri temizlemek adına cildinizi yatmadan önce mutlaka yıkamalısınız. Bu işlem için temizleme jelinden veya bebek şampuanından yardım alabilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz takdirde cilt dostu olarak bilinen gül suyunu kullanabilirsiniz. Pamuğa gül suyu döküp cildinizi temizlediğiniz takdirde kir, yağ ve makyaj kalıntılarından tamamen kurtulacaksınız. Cildinizi bitki çayları ile silerek temizlemeyi denediniz mi? Farklı bitki çayları sayesinde cildinize sağlık kazandırabilirsiniz. Biberiye, yeşil çay, melisa, kayısı, papatya gibi bitki çaylarının cilt gözeneklerini temizleme özelliği olduğunu bilmelisiniz. Haftada yalnızca bir kere Türk kahvesi ile peeling yaptığınız takdirde ölü derilerin ciltten soyularak atıldığını göreceksiniz. Cilt bakımının vazgeçilmez bir parçasının cildi nemlendirmek olduğunu hatırlatmalıyız. Cildinizi doğal bir şekilde nemlendirmek adına avokado ve muz gibi meyveleri püre haline getirip cildinize sürebilirsiniz” dedi.