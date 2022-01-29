Uzman diyetisyen Yakut, hipotiroidi hastaların beslenme konusunda ciddi uyarılarda bulundu

Uzman diyetisyen Mehtap Yakut, tiroid bezi rahatsızlığının yol açtığı etkilere dikkat çekerek, hipotiroidi hastaların beslenme konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Uzman diyetisyen Mehtap Yakut hipotiroidi ve hipertiroidi ile birlikte birçok olumsuz belirtinin ortaya çıktığını belirterek, hastalara uygun beslenmenin belirlenmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Yakut, "Hipotiroidi hastalarının en belirgin şikayeti hızlı kilo almak ve kilo verememektir. Aslında yavaş çalışan metabolizmalarına rağmen hipotiroidi hastaları kilo verebilir ancak bunun en önemli şartı kişiye özel ayarlanmış doğru bir diyet uygulamaktır. Hipotiroidi; tiroid hormonunun yetersiz salgılanması durumudur. Yorgunluk, soğuğa karşı duyarlılık, kabızlık, kuru cilt, kas ağrıları, kilo alma, depresyon ve ses değişiklikleri gibi semptomlarla kendini göstermektedir. Tabii hastalığın gelişme hızı hormonların eksilme seviyesine göre de değişkenlik göstermektedir. Bu hastalık özellikle iyot yetersizliği olan bölgelerde sıklıkla gözlenen endokrin bozukluğudur ve tedavisinde beslenme ile yaşam tarzı büyük rol oynamaktadır” dedi.

“Hipotiroidi hastasıysanız bu hususlara çok dikkat edin”

Uzman diyetisyen Mehtap Yakut, hipotiroidi tanısı almış kişilerde metabolizma yavaş çalıştığı için günde 2-2,5 litre su tüketimi ve düzeli egzersiz ile yavaşlamış olan metabolizmayı desteklemenin önemli olduğunu belirtti. Yakut, “İyot tiroid hormonlarının yapımında gerekli olan bir maddedir. Hipotiroidi hastalarında da, iyottan zengin beslenme önemlidir. Bu nedenden dolayı iyodu besinlerle ve iyotlu tuz ile almaları elzemdir” şeklinde ifade etti.

Ayrıca hipotiroidi hastalarının hangi besinleri yiyip hangi besinleri yiyememesi konusunda ciddi uyarılarda bulunan uzman diyetisyen Mehtap Yakut listesini şu şekilde sıraladı:

"Hipotiroidi hastasıysan bu besinlerden kaçınmalısın; karnabahar, brokoli, lahana, brüksel lahanası, soya ürünleri, paketli ve işlenmiş ürünler, salamura ve tuzlu konserve yiyecekler. Diyette ise, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri, ceviz, taze meyve ve sebzelere mutlaka yer verilmelidir".