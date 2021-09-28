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Urfakapı restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 Ekim’de yaya ve araç trafiğine kapatılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları dolayısıyla 1 Ekim-1 Aralık arasında Urfakapı’yı yaya ve araç trafiğine kapatacak.

DİYARBAKIR 28.09.2021, 16:16
Urfakapı restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 Ekim’de yaya ve araç trafiğine kapatılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları dolayısıyla 1 Ekim-1 Aralık arasında Urfakapı’yı yaya ve araç trafiğine kapatacak.

Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Diyarbakır Kalesi’nde “Surlar’da Diriliş” mottosuyla devam ettirdiği restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Restorasyon kapsamında acil müdahale gerektiren 21 ve 22 nolu burçlarda yapılacak çalışmalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Ekim-1 Aralık arasında Urfakapı 2 ay süreyle yaya ve araç geçişlerine kapatılacak. Urfakapı’dan Suriçine giriş-çıkış yapacak toplu taşıma ve araçlar, Çiftkapı’dan giriş yaparak Dağkapı ve İnönü Bulvarı güzergahını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kapı’da gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarında mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerden kalma birçok ok ucuna rastlanmıştı.

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