banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Ünlü modacı Demiray şık tasarımlarıyla büyüledi

Ünlü modacı Recep Demiray, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği (MTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fashıon Week İstanbul moda haftasında tasarladığı birbirinden şık tasarımlarıyla geceye katılanları büyüledi.

DİYARBAKIR 14.10.2021, 10:42
Ünlü modacı Demiray şık tasarımlarıyla büyüledi

Ünlü modacı Recep Demiray, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği (MTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fashıon Week İstanbul moda haftasında tasarladığı birbirinden şık tasarımlarıyla geceye katılanları büyüledi.

MTB Fashıon Week İstanbul moda haftası birçok tasarımcıların katılımıyla gerçekleşirken, geceye varoluş hikayesiyle birbirinden şık koleksiyonlar üreten ünlü modacı Recep Demiray da katıldı. Yaptığı şık tasarımlarıyla podyumda izleyenleri adeta büyüleyen Demiray, tasarımlarına olan ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Demiray, "Harika bir geceydi, MTB Fashıon Week İstanbul ikinci sezonuna ben de katıldım. Böyle büyük bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Dernek başkanımız Dilek Düzgün’e sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1