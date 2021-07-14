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Ünlü Modacı Demiray, Kiev’de Türk rüzgarı estirmeye hazırlanıyor

Yaptığı başarılı koleksiyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü modacı Recep Demiray dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Demiray, Eylül ayında Kiev’de yapılacak olan defileye damgasını vurmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR 14.07.2021, 10:35
Ünlü Modacı Demiray, Kiev’de Türk rüzgarı estirmeye hazırlanıyor
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Yaptığı başarılı koleksiyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü modacı Recep Demiray dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Demiray, Eylül ayında Kiev’de yapılacak olan defileye damgasını vurmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Televizyon dizilerinin ve sinema filmlerinde bir çok oyuncuyu giydiren ve yaptığı her koleksiyonla çok konuşulan ünlü modacı Recep Demiray’ı Kiev moda haftası heyecanı sardı. 15 Eylülde katılacağı Kiev Moda Haftasına özel olarak koleksiyon hazırlayan Demiray yoğun mesai harcıyor. 15 Eylül’de gerçekleşecek olan ve dünya genelinde bir çok moda tasarımcılarının yer alacağı Kiev Moda Haftasında Demiray rüzgarı eseceği özel koleksiyonu şimdiden moda severlerde büyük heyecan oluşturdu.
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