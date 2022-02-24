Ünlü Modacı Cafer Andıç yurt dışına açılıyor

Ünlülerin moda tasarımcısı “Kumaşçı Cafer” adıyla bilinen Cafer Andıç, Almanya’daki iş ortağı Saliha Couture ile birlikte Almanya Düsseldorf’ta yeni bir butik açmaya hazırlanıyor.

Ünlü modacı Cafer Andıç, yeni defile ve projelerle büyük merak uyandırarak moda camiasını heyecanlandırdı. Yaptığı birbirinden değerli ve özel tasarımlarla ünlülerin en çok tercih ettiği isim haline gelen moda ikonu Kumaşçı Cafer, adını camiada duyurmaya devam ediyor. Bu zamana kadar pek çok ünlüyü giydiren ünlü modacı Andıç, Türkiye’de yaptığı birçok başarılı defile ve projelerinden sonra yeni iş ortağı Saliha Couturele birlikte Almanya Düsseldorf’ta butik açmaya hazırlanıyor.

Misyonlarını tamamıyla kişilere özel ve üst düzey kalitede olduğunu belirten Andıç, “Moda sektörünün öncü isimlerinden biri olduk. Bu zamana kadar sayısız ünlü ismi giydirdik. Pek çok defile ve proje yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ise ürünlerimizi yurt dışına taşıyoruz. Bundan sonra zengin koleksiyonlarımızla sadece Türkiye’deki ünlüleri değil, yurt dışındaki ünlüleri ve moda severleri de giydirip bütün moda tutkunlarını aynı markada farklı koleksiyonlarla birleştireceğiz” dedi.