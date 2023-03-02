Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ilk dersi ‘deprem’ oldu

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü Bağlar Belediyesi tarafından verilen TYT-AYT kursları eğitimine ara verilmişti. Eğitim hayatının tekrar başlamasıyla üniversite adayı öğrencilerinin ilk dersi deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme oldu.

Üniversite adayı öğrencilerin eğitim gördüğü TYT-AYT kurslarında dersler, ilk gün katılım gösteren 120 öğrenci ile start aldı. İlk günün konusu da deprem ve doğal afetler oldu. 16 branş öğretmeni ile başlayan çalışmalarda AFAD’ın deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili paylaştığı bilgiler binanın girişindeki panolara asıldı, öğrencilere de bu konuda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Evinde hasar olan ve olmayan öğrencilerin durumuna göre ders programları güncellenirken, öğrencilerle görüşen rehber öğretmenler ve alanında uzman isimler depremden dolayı sorun yaşayan öğrencilere psikolojik anlamda destek veriyor.

“Gençlerimize olan desteğimizi sürdürüyoruz”

Bağlar Belediyesi’nin bir yandan depremden etkilenen halkın yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla mücadele ederken, diğer yandan da hayatı normalleştirmek için çalışmalar yaptığını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, bu yüzden eğitim faaliyetlerinin yeniden başlamasına karar verdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Ülke olarak tarihimizin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Devlet ve millet el ele vermiş yaraları sarmaya çalışıyoruz. Belediye olarak bu konuda ilk günden beri tüm imkanlarımızla halkımızın emrindeyiz. Diğer yandan hayat devam ediyor. Gençlerimize karşı sorumluluğumuz var. Bunların başında da eğitim geliyor. Eğitim çalışmalarımıza yeniden başladık. Gençlerimizin hedefledikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.