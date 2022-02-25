Üniversite öğrencileri engellilerle bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği ’Gönül Bağı’ etkinliği ile üniversite öğrencileri Aktif Yaşam Merkezini ziyaret ederek engellilerle bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik kursların yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle hayatlarına renkleri anlar katmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencileri ile farklı engel grubundaki bireyleri Aktif Yaşam Merkezi Artı 1 Kafe’de bir araya getirdi.

Dicle Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Süleyman Bin Halid Yurdu’nda kalan öğrenciler, engelli bireylere palyaço gösterisi ve müzik gösterisi gerçekleştirdi. Öğrenciler, Aktif Yaşam Merkezinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.

Üniversite öğrencileri ile engelliler arasında gönül bağlarını oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik, Aktif Yaşam Merkezinde farklı konseptlerle yapılmaya devam edilecek.