Üniversite adaylarına ’projeksiyonlu sınıflar’ ayrıcalığı

Bağlar Belediyesi’nin üniversite adaylarına yönelik ücretsiz eğitim merkezinde bu yıl 200 öğrenci kayıt yaparak eğitime başladı.

Bağlar Belediyesi tarafından 2019 yılında faaliyete başlayan üniversite adaylarına yönelik ücretsiz TYT-AYT kurslarında 2022-2023 dönemi kayıt yapan 200 öğrenci ile başladı. Kurstaki imkanlardan yararlanmak için kayıt yapan öğrenci sayısı 4 yılda 880’e ulaştı.

Kursa katılan öğrenciler 10 sınıfta haftanın 5 günü düzenli olarak eğitim alıyor. Proje ortağı olan Bağlar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, alanında uzman 20 öğretmen ile destek veriyor. Projeksiyon teknolojisi kullanılarak verilen eğitimler öğrencilerin verimliliğini ve eğitimin kalitesini artırıyor.

Teknolojik imkanlarla donatılan sınıflarda projeksiyon teknolojisi kullanılarak dersler görsel olanaklarla destekleniyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, teknolojik imkanların kullanıldığı sınıflarda eğitimde kalite seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Önceki üç yılda üniversiteye yerleştirme konusunda yüzde 80 başarı sağladıklarını söyleyen Beyoğlu, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında derslerin verildiği eğitim merkezinin teknolojik imkanlarla donatıldığını ifade etti. Beyoğlu, "Tüm imkan ve giderleri belediyemiz tarafından karşılanan eğitim merkezi ve TYT-AYT kursuna sadece Bağlar’dan değil, her yerden yavrularımız katılmaktadır. Kurslarda öğrenci gelişmesine katkıda bulunmak, Öğrenci aile ve öğretmen arasındaki iletişimi sağlamak öğrenci gelişimi takip etmek adına belediyemiz tarafından rehberlik hizmeti de verilmektedir. Kursta yapılan denemeler, dağıtılan testler ve verilen her türlü kaynak belediyemiz tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde öğrencilere sunulmaktadır" diye konuştu.