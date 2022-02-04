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Umut’un gençlere ilham olacak başarı hikayesi

Türk genç girişimciler Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir tarafından iki yıl önce kurulan mobil oyun geliştirme şirketi, tasarladığı oyunlarla kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı.

DİYARBAKIR 04.02.2022, 11:22
Umut’un gençlere ilham olacak başarı hikayesi

Türk genç girişimciler Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir tarafından iki yıl önce kurulan mobil oyun geliştirme şirketi, tasarladığı oyunlarla kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Mobil oyun geliştirme şirketi olan ve 2019 yılında genç girişimciler Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir tarafından kuruldu ve şu anda 40 kişilik genç bir ekiple projeler oluşturmaya devam ediyor. İsmetoglu’nun CEO görevini üstlendiği firmada geliştirdikleri oyunlar mobil sanal mağazalarda 42 ülkede ve Amerika’da "En çok indirilen oyunlar" listesinde ilk 5’e girmeyi başardı.

“Milyonlarca kullanıcıya ulaştık”

Zerosum’ı kurmadan önce internet şirketinde çalıştığını ifade eden şirketin kurucu ortağı ve CEO görevini üstlenen Umut İsmetoğlu, arkadaşıyla beraber kurduğunu söyledi. İsmetoğlu, “Henüz üniversite okurken mobil oyun sektörünün hızla büyüdüğünü gözlemledik ve bu alanda bir fırsat oluşturabileceğimizi düşündük. Okuldan arkadaşım Hasan Burak Demir ile bir araya geldik ve Zerosum ortaya çıktı. İşlerimizden ayrıldık ve tamamen yeni şirketimize odaklandık. Kısa sürede ekibimizi kurduk ve yüksek kalitede oyunlar geliştirmeyi başardık. Hedeflerimize ulaşmak için yoğun tempodaki çalışmalarımız ise bize milyonlarca oyuncu ve kullanıcı ile geri dönmüş oldu. Mobil oyun oldukça zorlu bir ürün ve tamamen bir ekip işi. Bu sektörde başarılı olmak için doğru ürünü, doğru ekiple, doğru zamanda üretmek oldukça önemli. İyi bir oyunun hem tekniğinin, hem tasarımının hem de ürün dizaynının çok iyi olması gerekiyor” diye konuştu.

“Çalışan mutluluğu şirket ilerleyişi için önemli”

Başarıda şirket içi yönetim stratejisinin de büyük payı olduğunu kaydeden İsmetoğlu, “Şirket kurucularının ve yöneticilerinin şirketteki herkese şirket planlarını aktarması ve her çalışanın bireysel olarak geliştiğinden emin olması çok önemli. Bir yerde çalışırken, oraya katkı sağlarsanız orada mutlu hissedersiniz. Dolayısıyla her bir çalışanın iş tanımının ve ölçülebilir hedeflerinin net olarak oluşturulması ve şirketin uzun ve kısa dönem hedeflerine bu iş tanımı ve hedeflerin hizmet etmesi hem çalışan mutluluğu hem de şirket ilerleyişi açısından ciddi katkı sağlayacaktır. Tamamen girişime odaklanmak gerekiyor. Kurduğunuz girişim fikrinin iş modelinin ölçeklenebilir olduğundan ve değer ürettiğinden emin olmak çok önemli. Yetenekli ve hedefleri benzer insanları bir araya getirip, çok iyi bir ekip kurmak ve şirket başarı elde ettikçe bunları ekiple paylaşıp kazan-kazan senaryosu oluşturmak girişimi büyütmeye ciddi katkı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra iş yapış biçiminizi besleyecek sağlıklı bir şirket kültürü oluşturmak, şirkete yeni gelenlere bu kültürü düzgün bir şekilde anlatmak operasyonel faaliyetleri ciddi anlamda kolaylaştıracaktır” dedi.

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