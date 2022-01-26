UMKE yolu kapalı kırsal bölgelerdeki hastalara bir bir ulaşıyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları aşarak hamile, çocuk ve yaşlı hastalara ulaşıyor.

Diyarbakır’da son 49 yılın en yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yolların kapanmasıyla sağlık ekipleri hastalara ulaşmakta güçlük çekiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı DİSKİ ekibinin iş makineleriyle açtığı karla kaplı yolda ilerleyerek hastalara ulaşan sağlık ekipleri, hastaları ambulanslarla hastaneye sevk ediyor. Dicle’nin Sergenli Mahallesi’nde 36 haftalık hamile olan 32 yaşındaki kadın için devreye giren UMKE ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevkini sağladı. UMKE, DİSKİ ekiplerinin de desteğiyle Kurudere Mahallesi’nde çocuk hastaya ve Bahro Boğaz Mahallesi’nde 45 yaşındaki erkek hastaya ulaştı. Hastalar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yolların açılmasıyla hastaneye sevkleri sağlandı.