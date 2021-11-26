Uğur Okulları Genel Müdürü, Ergani Kampüsü’nü ziyaret etti

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çakır Uğur Okulları Ergani Kampüsü’nü ziyaret etti.

Ergani Kampüsü Kurucu Temsilcisi Nafız Malçok ev sahipliğinde; Diyarbakır çevresindeki okul ve kurs kurucularıyla bir araya gelen Çiçek, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Tüm eğitimcilere tebriklerini ileten Nil Çiçek, “Sabırla, inançla tıpkı bir sanat eseri gibi özen ve özveriyle hayatlarına dokunduğunuz, yeteneklerini keşfettiğiniz öğrenciler sadece bugün değil ömür boyu öğretmenlerini gururla anacaklar. Öğrenmenin ve öğretmenin gücüne inanarak yol aldığımız bu serüvende; motivasyonumuz düşünen, araştıran ve başarıya ulaşan Uğurlu öğrencilerimizdir. Gelecek nesilleri inşa ederken her koşulda ve her yerde öğrencilerimizin yanında olan, onlara güç veren, cesaretini ve özgüveni yitirmeyen öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır’ sözünden hareketle öğrencilerimize ışık olacağımız, bu kutsal mesleği uzun yıllar birlikte icra edeceğimiz, başarılı bir öğretim hayatı dilerim” diye konuştu.