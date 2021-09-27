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Üçkuyu Mahallesine yeni park

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde önemli projelere imza atan Yenişehir Belediye, bu kez Üçkuyu Mahallesi’nde içerisinde semt pazarından Bilge Evine kadar birçok alanın bulunduğu Nev Parkı inşa ediyor.

DİYARBAKIR 27.09.2021, 14:34
Üçkuyu Mahallesine yeni park

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde önemli projelere imza atan Yenişehir Belediye, bu kez Üçkuyu Mahallesi’nde içerisinde semt pazarından Bilge Evine kadar birçok alanın bulunduğu Nev Parkı inşa ediyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde 20 bin metrekare alanda kurulacak olan Nev Park içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk parkı, satış büfesi, yağmur suyu toplama alanları, Wi-Fi noktası, anne-çocuk bakım odası, semt pazarı, Gençlik Kütüphanesi ve Bilgi Evinin yer alacağı açıklandı. Yenişehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden beri vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Gıdaya kolay erişimi sağlayabilmek adına Üçkuyu Mahalle’mizde inşa edeceğimiz Nev Parkımızın içerisine bir de semt pazarını da kuracağız. Parkımızın içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarından tutun çocuk parkı, satış büfesi, yağmur suyu toplama alanları, Wi-Fi noktası, anne-çocuk bakım odası, Gençlik Kütüphanesi ve Bilgi Evimizi ekleyeceğiz. Özel peyzajıyla Üçkuyu Mahalle’mizin çehresini değiştirecek olan Nev Parkımızın şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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