banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı

Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya geldi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya gelerek 3 kentte, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

DİYARBAKIR 14.11.2021, 11:43
Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya geldi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, VASKİ ve ŞUSKİ genel müdürleriyle bir araya gelerek 3 kentte, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Cem Kaplan ile Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü M. Said Güllüoğlu’nu ağırladı. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van’da yapılan altyapı, içme suyu ile ilgili çalışmaların ve deneyimlerin paylaşıldığı buluşmada sorunların çözümü noktasında yapılacaklarda değerlendirildi. Genel müdürler, içme suyu ve altyapı konularında kentlerin daha modern bir görünüme kavuşması için geliştirdikleri projeleri de masaya yatırdı. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Tutşi, konuklarına DİSKİ’nin faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı. Tutşi, sunumunda DİSKİ’nin tarihçesi, hizmet verdiği alan, nüfus, personel sayısı, hizmet binaları, tesisler, araç envanteri, mali durum, gelir tablosu, kurumun misyon ve vizyonu hakkında konuklarını bilgilendirdi.

“2020’de kentte 125 milyon metreküp içme suyu dağıttık”

Sunumunda kayıp-kaçak, abone sayısı ve çalışmalarına da değinen Tutşi, başlıca su kaynaklarını sıralayarak 2020’de kentte 125 milyon metreküp içme suyu verdiklerine dikkat çekti. İçme suyunun Dicle Barajı’ndan kentte yolculuğu ile ilgili bilgiler veren Tutşi, ayrıca mevcut su depoları ve kent merkezi dışında 13 ilçenin su kaynaklarını da konuklarına aktardı. Kentte toplam 7 arıtma tesisinin bulunduğunu belirten Tutşi, kent ve ilçelere göre su kullanım tutarları dışında aylık ortalama farklı yerlerden alınan 400 su numunesini incelediklerini ve şuana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etti.

“Kentin içme suyu şebeke hattının uzunluğu 3 bin 775 kilometre”

Tutşi, sunumunda kentin içme suyu şebeke hattının uzunluğunun 3 bin 775 kilometre olduğunu belirterek, “Diyarbakır-Almanya arası 3 bin 659 kilometredir. Bizim, kent genelinde içme suyu şebeke hattımızın uzunluğu ise 3 bin 775 kilometredir. Hizmet alanımız oldukça geniş” diye konuştu.

“GES ve HES’lerden 8 ayda 1 milyon 887 bin 366 TL tutarında elektrik ürettik”

Kanalizasyon, yağmur suyu şebeke hatları ve atıksu baca kapakları hakkında konuklarına bilgiler veren Tutşi, enerji yatırımları güneş enerji santralleri ve hidro elektrik santrallerinden 2021 Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 887 bin 366 TL tutarında elektrik ürettiklerini söyledi. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde metan gazından 2021 Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 156 bin 694 Kw elektrik elde ettiklerine dikkat çeken Tutşi, rakamın 1 milyon 489 bin 418 TL tekabül ettiğini ve tesisin %43 elektrik enerjisini bu yolla sağladığını dile getirdi. DİSKİ’nin, 2021 enerji giderleri konusunda konuklarını ayrıntılı şekilde bilgilendiren Tutşi, son olarak kurumun öz kaynakları ve dış finansmanla yapımı devam eden projeleri sıralayarak sunumunu tamamladı.

Tutşi’nin, sunumunu VASKİ daire başkanları çevrimiçi sistemle bağlanarak canlı şekilde takip etti.

Kaplan ve Güllüoğlu, buluşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi

Kaplan ve Güllüoğlu, karşılıklı deneyim, proje ve çalışmaların paylaşıldığı buluşmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tarz bir araya gelmelerin daha sık yapılması konusunda görüş bildirdiler.

Karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı buluşmanın sonunda Tutşi, konuklarına üzerinde DİSKİ amblemi bulunan bakır tepsi armağan etmesiyle son buldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6