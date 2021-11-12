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Tutşi, "Acil durumlar pompa istasyonu kentin kalbidir"

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki pompa istasyonunun kentin beyni acil durumlar pompa istasyonunun ise kalbi konumunda olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR 12.11.2021, 11:29
Tutşi, "Acil durumlar pompa istasyonu kentin kalbidir"

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki pompa istasyonunun kentin beyni acil durumlar pompa istasyonunun ise kalbi konumunda olduğunu söyledi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakırlılara içme suyu ve altyapı konularında daha iyi hizmet üretmek amacıyla sahada yapılan ve planlanan çalışmaları denetliyor. Tutşi, ilk olarak Eğil ilçesi Yatır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan acil durumlar pompa istasyonunda incelemelerde bulunarak ilgili personelden bilgi aldı. Acil durumlar pompa istasyonunun içme suyu ana isale hattının 19’uncu kilometresinde yer aldığının bilgisini veren Tutşi, mevcut pompa istasyonunun olası teknik sorunlar ve doğal afetlerden etkilenmesi durumunda Diyarbakır’ın susuz kalmaması için devreye girdiğini dile getirdi.

Tutşi, tesiste 1 adet 2500 kw ve 2 adet 1650 kw’ lık üç adet pompanın hazır durumda bekletildiğini belirtti. 2.70 metreküp kapasiteli olup 24 saat kesintisiz çalışma prensibine sahip. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşandığı dönemlerde de kentte bu tesisi üzerinden içme suyu temin ettiklerini vurgulayan Tutşi, 2.70 metreküp saniye kapasiteli olup 24 saat kesintisiz çalışma prensibine sahip olduğunu ifade etti. Bu yönüyle bakıldığında Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki pompa istasyonunun kentin beyni olduğunu aktaran Tutşi, acil durumlar pompa istasyonunun ise şehrin kalbi konumunda bulunduğunu belirti.

Denetimin ardından Tutşi, ikinci pompa istasyonunda var olan ve acil yapılması gereken çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Tutşi, enerji nakil hatlarında yürütülen çalışmaları inceledi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, pompa istasyonu denetiminin ardından Diyarbakır merkeze içme suyu temin eden enerji nakil hatlarında devam eden çalışmaların seyri hakkında ilgili personelden bilgi aldı. Tutşi, enerji nakil hatlarının Diyarbakır merkeze içme suyu temin etmesi dolayısıyla oldukça önemli olduğunu söyledi. Enerji nakil hatlarında gerçekleştirdikleri, bakım ve onarım çalışmasıyla kışa hazırlık yaptıklarını ifade eden Tutşi, kışın yağışlarda kırılan yada çatlayan K2 izolatörlerin elektrik kesintilerine yol açtığını ve bu durumunda su kesintisine sebep olduğunu belirtti. Tutşi, yaptıkları çalışmalarla enerji nakil hatlarında oluşabilecek arızaları önlediklerini söyledi. En temel prensiplerinin Diyarbakırlılara kaliteli, sağlıklı ve ucuz içme suyu temin etmek olduğunu vurgulayan Tutşi, DİSKİ’nin bu amaçla 7 gün 24 saat, 15 bin 272 kilometrekarenin tamamına, 1 milyon 800 bin nüfusa 1277 personelle hizmet ürettiğini dile getirdi.

İkinci pompa istasyonu ve enerji nakil hatlarındaki denetimlerde Tutşi’ye, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yörük eşlik etti.

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