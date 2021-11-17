banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı projeyi denetledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı Lice’de yapımı devam eden altyapı ile içme suyu çalışmalarını denetledi.

DİYARBAKIR 17.11.2021, 10:13
Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı projeyi denetledi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, 9 bin 19 nüfus ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı Lice’de yapımı devam eden altyapı ile içme suyu çalışmalarını denetledi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde altyapı ve içme suyu çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, İller Bankası ile ortaklaşa yapılan çalışmaların devam ettiği “Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi”ni (SUKAP) denetledi. İlk etapta altyapı ile içme suyu alanında 9 bin 19 nüfusun ve 2 bin 596 hanenin yararlanacağı yapımı devam eden proje ile ilgili Tutşi, personelden çalışmaların seyri hakkında harita üzerinde bilgi aldı. Tutşi, ardından kanalizasyon, 500 ve 700 metreküp kapasiteye sahip su depolarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

“Lice’de 2050’e kadar içme suyu sorunu yaşanmayacak”

Lice kanalizasyon ve içme suyu sorununa yönelik gerçekleştirdikleri projede nüfusu, imar planı ve 2050 yılını baz alarak hazırladıklarının altını çizen Tutşi, proje tamamlanıp devreye girdiğinde ilçenin 2050’e kadar içme suyu ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağını belirtti. Tutşi, DİSKİ’nin kent genelinin kanalizasyon ve içme suyu konularında daha modern bir görünüme kavuşması için gelirlerinin tamamını yatırıma harcadığını söyledi.

Ellerinden geldikçe üst yapıya zarar vermemeye özen gösterdiklerini kaydeden Tutşi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yapılacak üst yapı işlemleriyle Lice’nin çehresinin değişeceğini dile getirdi.

“Projenin sözleşme bedeli 30 milyon 148 bin 244 TL”

Sözleşme bedelinin 30 milyon 148 bin 244 TL olan projenin yüzde 20’sinin tamamlandığını aktaran Tutşi, altyapı ve içme suyu çalışmalarını Nisan 2022 itibariyle bitirip Licelilerin hizmetine sunacaklarını iletti. Tutşi, “400 milimetre çapındaki kanalizasyon hattında 862,98 metre yapıldı ve 17 adet baca imalatı tamamlandı. 300 milimetre çapındaki kanalizasyon hattı 653,89 metre yapıldı ve 16 adet baca imalatı tamamlandı.200 milimetre çapında kanalizasyon hattının 15 bin 128,44 metre bitti ve o bölüme 308 adet baca inşa edildi. 500 ve 700 metreküplük içme suyu depolarının kaba inşaatı tamamlandı. Tuzla hattı için projelendirilen 1 nolu servis yolunun platform kazıları yapıldı” dedi.

Tutşi, son olarak Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice ile bir görüşme gerçekleştirdi. Denetimlerde Tutşi’ye, Diyarbakır İller Bankası Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük ve Daire Başkanları eşlik etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6