TURYAP sporun ve sporcunun yanında

Diyarbakır TURYAP İl Temsilcisi Mehmet Çetin, Seyrantepe Masterler Spor Kulübünü ziyaret edip, yeşil sahalara desteklerinin her zaman devam edeceğini açıkladı.

TURYAP Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Çetin, ‘sporun ve sporcunun yanındayız’ sloganıyla kulüplere olan desteğini kesintisiz sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Seyrantepe Masterler Spor Kulübünü ziyaret gerçekleştiren Çetin, sağlam bir zihnin ancak sağlıklı bir bedende olabileceği şiarıyla sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti. Spor ve sporculuğa teşvik amacıyla yeşil sahalara desteklerinin olduğunu dile getiren Çetin, "Günümüzde insan psikolojisi ve sosyolojisi üzerinde sporun çok önemli bir yeri vardır. Bu çerçevede sağlam bir zihnin ancak sağlıklı ve sağlam bir bedende olabileceği şiarıyla tüm dinamiklerimizle sporun ve sporcunun yanında olmak için sonsuz gayret sarf ediyoruz. Biliyoruz ki ahlaklı bir toplum ve karakterli bir atmosfer ancak ve ancak spor ahlakı ile başarılabilir. Bu çerçevede bizler de sosyal sorumluluk alarak üzerimize düşeni yerine getirmekten büyük mutluluk duymaktayız. Seyrantepe Masterler Spor Kulübüne her alanda destekte bulunmak amacıyla yanlarında yer alacağız. TURYAP Yaşam Gayrimenkul olarak spor ve sporculuğu teşvik amacıyla yeşil sahalara desteklerimiz her zaman devam edecek. Yaşamın tüm katmanlarını Bu çerçevede sahiplenmek adına davet ediyoruz” dedi.