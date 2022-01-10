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Türkiye’de saç ekiminde artış

Saç ekim uzmanı Dr. Kinyas Düşünmez, döviz kurları nedeniyle saç ekimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Dr. Düşünmez, döviz kurları nedeniyle Türkiye’de saç ekimlerinde artış yaşandığını söyledi.

DİYARBAKIR 10.01.2022, 16:40 10.01.2022, 16:54
Türkiye’de saç ekiminde artış

Saç ekim uzmanı Dr. Kinyas Düşünmez, döviz kurları nedeniyle saç ekimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Dr. Düşünmez, döviz kurları nedeniyle Türkiye’de saç ekimlerinde artış yaşandığını söyledi.

Merkezleri tarafından yapılan saç ekimi kişiye özel olarak planlandığını ve yine kişisel uygulamalar yaptıklarını belirten Dr. Kinyas Düşünmez, saç ekimi sırasında hastanın ensesinden alınan dirençli saç köklerinden de yararlanılabildiğini ifade etti. Dr. Düşünmez, “Buradaki amacımız baş bölgesinde tamamen doğal saçlar çıkmasını sağlamak. Çıkan saçların kalıcı olması sağlanıyor. Saç ekimi büyütülecek kadar zor bir operasyon değil. Türkiye’de doktor iyi olduğu sürece bu operasyon hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Saç ekim piyasasında doların sürekli artış ya da azalış göstererek ilerlemediğini, bir azalıp bir artıyordu. Bu durum Türkiye dışından alınan tıbbi ürünler üzerinde büyük söz sahibi oldu. Dolar ve Euro kurunun son aylarda Türk lirası karşısında artış göstermesi ülkemizde birçok sektörün yanı sıra sağlık turizmi üzerine de etki etti. Dünya genelinde sağlık turizmi konusunda 3. sırada yer alan Türkiye’de bu durum üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler oluştu. Kur değişimi böyle olunca saç ekimi için ülkemize gelme oranı arttı. Çünkü saç ekimi ve diğer sağlık turizmi merkezleri müşterilerine döviz bazlı fiyatlar sunmaktadır. Bundan dolayı bu artışlar yurt dışından gelenleri etkilememektedir" dedi.

Yurt dışından kendi parası dolar, Euro ya da sterlin ile gelecek olan kişilerin Türkiye’de saç ekimi yaptırmasının avantajlı olduğuna değinen Dr. Düşünmez, "Saç ekim merkezleri teknik açıdan önemli. Tıbbi malzemeleri dolar bazında satın aldığımız için malzeme maliyetleri arttı. Özetle saç ekim merkezlerinin yabancı hastalardan kazançları da azalmış oldu. Çünkü yabancı hasta sayısı çoğalmış olsa bile elde edilen kazanç malzeme masraflarını karşılarken kayıplar göstermeye başladı. Dolar ve Euro üzerinden alınan teknik ekipmanların fiyat yükselişi yaşaması sonucu Türk Lirası bazında saç ekim fiyatlarında da bir artış oldu. Burada ortaya çıkan olumsuzluk ise yurt içinde saç ekimi yaptırmak isteyen hastalar için fiyatların yüksek olması saç ekimini ertelemelerine veya iptal etmelerine neden olması olarak karşımıza çıktı. Türkiye’ye döviz girişiyle küçük de olsa kuru düşürmede bir destek sağlaması önemli. Bu nedenle saç ektirmek isteyen kişilerin acele etmesini öneriyorum. Uçak bileti, saç ekim ücreti ve benzeri her detay toplandığında bile turistler için çok uygun fiyata denk geliyor” diye konuştu.

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