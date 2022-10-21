Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yeni sezonu vefa sergileri ile başlattı

Bir sanat dalına ait Türkiye’deki ilk federasyon olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), hayatını kaybeden fotoğraf sanatçılarına vefa göstermek için ailelerinin izni ile bu sanatçıların fotoğraflarını sergilemeye başladı.

"Vefa sergisi" adı altında yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden fotoğraf sanatçılarının fotoğrafları önce federasyonun galerisinde, daha sonra da federasyona ait sanal galeride 2 dilde sergilenmeye başlandı. Böylelikle bu fotoğrafların kaybolmalarını engelleyip görsel bir arşiv oluşturmayı hedefleyen TFSF, bu sergilerin ilkini yaptı. Ankara’nın değerli fotoğrafçılarından Dursun Ali Sarıkoç’un eserleri ile ilki gerçekleşen vefa sergisi, 20 Ekim günü TFSF sanat galerisinde gerçekleştirildi.