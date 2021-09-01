Türk Kızılayı’ndan Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından ilçede bulunan saat kulesi yanında düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyaç duyan hastalar için gönüllü vatandaşlardan kan toplandı. Dicle ilçesinde pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleşen kan bağışı kampanyası, gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 4 yatak kapasitesi kan bağışı aracına giden vatandaşlar, gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp, “Bugün Türk Kızılayı olarak kan bağışına destek olmak için buraya geldik. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Kim, ne zaman kana ihtiyaç duyar? Belli olmaz. Her an hepimize de lazım olabilir. Onun için bu konuda bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bugün saat 17.30’a kadar Kızılay kan aracı, gönüllü olarak kan vermek isteyen vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu konuda kan bağışında bulunup, desteklerini esirgemeyen bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, STK temsilcilerine, özellikle Hür Gençlik üyelerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun" dedi.