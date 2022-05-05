Türk Kızılayı Dicle’de kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılayı Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından ilçede bulunan saat kulesi yanında düzenlenen kampanyasında ihtiyaç duyan hastalar için gönüllü vatandaşlardan kan toplandı. Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 4 yatak kapasitesi kan bağışı aracına giden vatandaşlar, gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında açıklama yapan Türk Kızılayı Kan Hizmetleri yetkilisi Mehmet Mücde, “Kızılay Kan Hizmetleri olarak bölgemizde bulunan 6 il ve 48 hastanemizin kan ihtiyacını karşılamak üzere başlattığımız kan bağış kampanyamızı, 05 Mayıs 2022 tarihinde, Dicle ilçesinde Ziraat Bankası yanında 10.30 -17.30 saatleri arasında düzenledik. Halen hastanelerde kan bekleyen birçok vatandaşımız için daha fazla desteğinize ihtiyacımız olacaktır. Hayat kurtarma adına üç kişiye umut, üç kişiye can olabilir, doğaya bir fidan armağan edebilirsiniz. Bu konuda duyarlı gönüllü vatandaşlarımızdan destek ve katılımlarını bekleriz. Destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kızılayın kan bağışı kampanyasının düzenlendiği standı öğretmenleri Hüseyin Deniz Akkoç ile birlikte ziyaret eden Cumhuriyet İlkokul 2. sınıf öğrencileri, etkinlik hakkında kızılay yetkililerinden bilgi aldı. Kendilerine aktarılan Türk Kızılay’ının çalışmaları ve kan bağışının önemi hakkında bilgi alan öğrenciler, anlamlı kan bağışı kampanyasını yerinde gördü.