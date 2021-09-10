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Türk Kızılayı Dicle’de engelli, yaşlı ve hastaları ziyaret etmeye devam ediyor

Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği ilçede bulunan birçok yaşlı, engelli ve hasta aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

DİYARBAKIR 10.09.2021, 13:50
Türk Kızılayı Dicle’de engelli, yaşlı ve hastaları ziyaret etmeye devam ediyor

Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği ilçede bulunan birçok yaşlı, engelli ve hasta aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.


Ev ev dolaşan Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği üye ve gönüllüleri, birçok yaşlı, engelli ve hasta aileleri ziyaret ederek gönüllerini aldı. Yapılan ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Dicle Temsilcisi Mehmet Hanefi Akalp, “Her ay düzenle olarak yaptığımız yaşlı, engelli ve hasta ziyaretlerimizi bu ayda da gerçekleştirdik. İlçe merkezinde ve köylerde toplam 15 aileyi ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını sorduk. İkramda bulunduk. Hayır dualarını aldık. Amacımız toplumda bu tür ziyaretlerde farkındalık oluşturmak ve kaybolmaya yüz tutmuş bu tür gelenekleri yaygınlaştırmaktır. Rabbim bizi hastalarına, yaşlısına ve engellisine sahip çıkan ve değer verenlerden eylesin. Dicle Kızılayı olarak üye ve gönüllerimizle birlikte bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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