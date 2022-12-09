Türk Kızılayı Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay Derneği ilçe ilçe gezerek, kan bağışı kampanyası düzenlemeye devam ediyor.

Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 4 yatak kapasitesi kan bağışı aracıyla Diyarbakır’ın Dicle ilçesine gelen Türk Kızılay ekipleri, kan bağışı kampanyası düzenledi. Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından ilçede bulunan saat kulesi yanında düzenlenen kampanya çerçevesinde ihtiyaç duyan hastalar için gönüllü vatandaşlardan kan toplandı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Arık, İlçe Tapu Müdürü Faruk Demir, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Özkan ve okulda görevli birçok öğretmen, siyasi parti temsilci ve üyeleri ile çok sayıda kamu personeli, öğretmen ile vatandaşlar kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi. Kampanyanın yürütülmesinde Türk Kızılay Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp, yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Zeyrek de aktif rol alarak, çalışmalarıyla katkıda bulundu.

Düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında açıklama yapan Türk Kızılay Kan Hizmetleri yetkilisi Süleyman Koç, “Kan hayati öneme haiz bir maddedir. Şu an hali hazırda hastanelerde umutla kan bekleyen hastalarımız bulunmaktadır. Hastalarımızın mağduriyet yaşamaması adına, gerçekleştirdiğimiz kan bağış kampanyalarında duyarlı her vatandaşın desteğine ihtiyaç duymaktayız. Unutulmamalıdır ki, bu kan bir gün bizlere veya yakınlarımızdan birine de lazım olabilir. Dicle ilçesinde gerçekleştirdiğimiz kan bağış kampanyasına destek veren kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, parti yöneticileri ve vatandaşlarımıza sunmuş oldukları desteklerden ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.