Türk Kızılayı Çüngüş temsilciliği açıldı
DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE TÜRK KIZILAYI TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI. AÇILIŞIN ARDINDAN GÖREVLİLER İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ALIŞVERİŞ KARTI DAĞITTI
Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde Türk Kızılayı temsilciliği açıldı. Açılışın ardından ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıtıldı.
Türk Kızılayı Çüngüş temsilciliği düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Hasan Hüsnü Almas, Türk Kılızayı Çüngüş temsilcisi Nazım Yıldızhan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Temsilcilik binasının açılmasının ardından görevliler, daha önce tespit edilen 150 aileye alışveriş kartı dağıttı. Programda konuşan Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Hasan Hüsnü Almas, Çüngüş’te ilçe merkezi ve yakın köylerdeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım kartlarını kendilerine teslim ettiklerini söyledi.
Alışveriş kartını alan vatandaşlar da Almas ve beraberindekilere teşekkür etti.
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