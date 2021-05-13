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TÜGVA ve UID bayramda Dicleli çocukları sevindirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde çocuklara içinde bayram harçlığı olan tebrik kartları dağıttı.

DİYARBAKIR 13.05.2021, 14:46
TÜGVA ve UID bayramda Dicleli çocukları sevindirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde çocuklara içinde bayram harçlığı olan tebrik kartları dağıttı.

TÜGVA Dicle Temsilcisi Şükrü Dinç, pandemi günlerinde eski bayramlaşmalardan mahrum kalan çocukların bayram sevinci yaşamalarını hedeflediklerini söyledi. Çocuklarla bayramlaşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinç, ’’Etkinlik kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş’un içinde bayram harçlığı olan ortak bayram tebrik kartlarını çocuklara ilettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.
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