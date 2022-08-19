Tohum laboratuvarı üreticilere tanıtıldı

Diyarbakır Ticaret Borsası tarafından 2021 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı çerçevesinde paydaş kurum desteklemsiyle ve ticaret borsanın öz sermayesi ile 3 milyon 500 bin TL’ye mal olan tohum analiz laboratuvarı kentte bulunan tohum üreticilerine tanıtıldı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Tohum Sertifikasyon ve Merkez Laboratuvar tanıtımına Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sağır, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Merkezi (GAPUTAEM) Müdürü Mehdi Sümerli, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hocaları ile Diyarbakır’da bulunan tohum üreticileri katıldı.

Tohum Sertifikasyon ve Merkez Laboratuvarı tanıtımında tohum üreticileri ile bir araya gelen DTB Başkanı Engin Yeşil, üyelerin talepleri doğrultusunda başlatılan projenin başarılı bir şekilde hayat bulmasının ve ilimiz tohum üreticilerine hizmet vermeye başlamasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Bölgemizde ilimizde üyelerimiz ve üreticilerimiz daha önce tohum laboratuvarı için Adana, Samsun ve Ankara’ya gitmekteydiler. Artık Diyarbakır Ticaret Borsası olarak bu sorunu ortadan kaldırmış bulunmaktayız. TOBB Bağlı olarak ülkemizde Konya ilimizden sonra Tohum Sertifikasyon ve Merkez Laboratuvarı bulunan ikinci borsayız. Dünyanın sayılı tarım üreticisi ülkeleri arasında ülkemiz yerini ilk sıralarda almaktadır. Son yıllarda bilinçli ziraat uygulamaları neticesinde hem seracılıkta hem açık arazide daha kaliteli ve uluslararası piyasalarda yabancı ürünlerle rekabet edebilecek ürünler yetiştirilmeye başlanmıştır” dedi.

Yeşil, “Gerek coğrafi özellikleri, gerek iklim özellikleri itibariyle çok zengin bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olan ülkemizde, tarımda verimi ve kaliteyi arttırmanın en önemli etkenlerinden biri iyi tohumluk kullanmaktan geçmektedir. Bu nedenle Diyarbakır Ticaret Borsamızda, 2021 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı çerçevesinde paydaş kurum yatırım destekleri ile ilimize toplam 3 milyon 500 bin TL’ye mal olmuş Tohum kalite araştırma ve sertifikasyon merkezi laboratuvarını kazandırmıştır. Faaliyete başlayan merkez Laboratuvarımızın ilimiz ve bölgemiz üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.