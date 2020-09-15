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TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan okullara bilgisayar seti hediyesi
TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI ZÜHAL KOÇ, DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNE BAĞLI ORTAŞAR KÖYÜ İLKOKULUNA BİLGİSAYAR TAKIMI HEDİYE ETTİ.
DİYARBAKIR 15.09.2020, 12:22
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TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Köyü İlkokuluna bilgisayar takımı hediye etti.
TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Koç, beraberindekilerle birlikte Ortaşar köyünü ziyaret etti. Koç, ziyaret ettiği okula bilgisayar takımı hediye etti. Öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmesini istediklerini belirten Koç, bu nedenle ellerinden geldikçe okullara yardımlara devam edeceklerini söyledi.
Koç ve beraberindekiler, daha sonra Çınar Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı’yı ziyaret etti.
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