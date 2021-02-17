banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Boğaziçi eylemi düzenleyen genç PKK'lı çıktı
Boğaziçi eylemi düzenleyen genç PKK'lı çıktı
Türk Tabipler Birliğinden tepki çeken paylaşım!
Türk Tabipler Birliğinden tepki çeken paylaşım!
Ünlü repçi tutuklanınca İspanya karşıtı...
Ünlü repçi tutuklanınca İspanya karşıtı...
Kar yüzünden tatil olan iller hangileri?
Kar yüzünden tatil olan iller hangileri?

Thiam’ın yenilettiği okulda yüzler gülüyor

DİYARBAKIR (İHA) – Fenerbahçe forması giyen Senegalli futbolcu Mame Thiam, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Baltacı kırsal mahallesindeki ilkokulu yeniletmişti. Yenilenen okulda yüzler gülerken, yıldız oyuncu köye davet edildi.

DİYARBAKIR 17.02.2021, 00:36
2
Thiam’ın yenilettiği okulda yüzler gülüyor

DİYARBAKIR (İHA) – Fenerbahçe forması giyen Senegalli futbolcu Mame Thiam, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Baltacı kırsal mahallesindeki ilkokulu yeniletmişti. Yenilenen okulda yüzler gülerken, yıldız oyuncu köye davet edildi.

Fenerbahçeli Mame Thiam’ın örnek davranışı, Dicle merkezden yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Baltacı İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Futbolcu Mame Thiam, okulun bahçesinde parke taşı döşenmesini, kapı ve pencerelerin değiştirilmesini, fayans ile boya yapılmasını ve daha birçok bakım ve onarım çalışmalarını sağlayarak okulu yeniletti. Örnek davranışıyla takdir toplayan Mame Thiam, hem yenilettiği okulun öğrencileri hem de köyde yaşayan birçok vatandaş tarafından Baltacı Mahallesi’ne davet edildi.

Ensari: "Thiam’ı Dicle’ye davet ediyoruz"

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Senagalli futbolcu Mame Thiam’a teşekkür ederek, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak büyük bir camiayız. Bu camianın içinde öğretmen arkadaşların kendi bulunmuş olduğu yerlerde dezavantajlı olan okulların ve bölgelerin öğrencileri daha iyi bir fiziki ortamda eğitim görmeleri adına üstlerine düşen bilinç ve sorumlulukla ulaşabildiği iş adamlarına, hayırsever insanlara, iyilik yapma noktasında kendilerine bir değer atfetmiş kişilere ulaşmaları ve işi sahiplenmeleri açısından çok önem arz ediyor.

Normal şartlarda bizim kapımızın, penceremizin, iç kapılarımızın boyalarının yapılmasının çok farklı bir psikoloji meydana getirmesinden öte, Senegalli bir kardeşimizin bunu fark edip, bizimle manevi duygular sağlayarak buraya bir fayda sağlama adına, bu çorbada benim de tuzumuz olsun; gibi bir çalışmasını ehemmiyetli önemi var. Biz bu anlamda işi önemsiyoruz. Bir de bu çalışmaların dışarıdan, çok uzak yerlerden, belki ekonomik bakımından çok daha ihtiyacı olan bölgelerdeki insanların duyarlılığından bize geleceğine, bizim bölgemizde de bu noktada çok hassas olan iş adamlarımızın, hayırseverlerimizin, bunu görerek daha güzel çalışmalara imza atmaları mümkün. Böyle bir futbolcunun yapmış olduğu hayrı yerinde görmesi adına da, buraya gelmesinin hem Diyarbakır açısından, hem Dicle açısından bize şahsen çok şeref verir. Misafirperverliğimizi de en üst düzeyde gösterebileceğimizi de burada ona söylüyoruz ve davet ediyoruz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı burada bulunmaları bizi de son derece memnun edecektir. Kendisinin hayrının, hasanetinin güzel bir şekilde hedefine ulaşmasını rabbimden de niyaz ediyorum.”

Muhtar Mehmet Buhar Bingöl: "Bir Fenerbahçeli olarak teşekkür ederiz"

Baltacı Mahalle Muhtarı Mehmet Buhar Bingöl ise, “Hocamızın desteğiyle, mesaj attığı için Allah razı olsun Fenerbahçe’den Mame Thiam bize destek verdi. Bir Fenerbahçeli olarak teşekkür ederiz. Geçen sene milli eğitim altyapısını yaptı. Dün okullar açıldığında, çocuklar buraya geldiğinde çok memnun oldular. Boyası, altyapısı yenilendiği için çok güzel oldu. Çocukların çoğu da Fenerbahçelidir. Bundan sonra da inşallah Fenerli olurlar. Mame Thiam’ı köyümüze bekliyoruz” dedi.

Baltacı İlkokulu 3’ncü sınıf öğrencisi Cihan Bingöl, “Fenerbahçeli abilerimize teşekkür ediyoruz. Okulumuzu çok güzel yapmışlar. Geldim okulum çok güzelleşmiş” şeklinde konuştu.

Aynı okulun 4’ncü sınıf öğrencisi Asmin Bingöl ise, “Ben geldiğimde burada pencereleri, kapıları, okulumuzun içini boyamışlar. Korona virüs nedeniyle öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok özledim. Buraları, hepsini boyamışlar. Fenerbahçeli abimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır’da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu‘nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar” ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16