TFF 2. lig ekibi Diyarbekirspor’un başkanı Avşar oldu

TFF 2. lig ekibi Diyarbekirspor’un yeni kulüp başkanı Veysi Avşar oldu.

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, geçen sezon başında işlerin yoğunluğu nedeniyle istifa etmişti.

Diyarbekirspor kulüp başkanı olarak tekrardan yuvaya dönen Veysi Avşar, pazartesi günü spor basınıyla yemekte bir araya gelerek yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtımı ile birlikte ligin ikinci devresinde yapılacak çalışma hakkında bilgi verecek.