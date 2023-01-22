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TFF 2. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Balıkesirspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Diyarbekirspor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor’u 1-0 mağlup etti.
DİYARBAKIR 22.01.2023, 17:37
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Diyarbekirspor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Diyarbekirspor sahasında mücadele ettiği Balikesirspor’u 1-0 yendi. Maçın tek golü, 60. dakikada Emre Şahin kaydetti.