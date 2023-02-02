TFF 1. Bölge BAL maçlarının hakemleri belli oldu

TFF BAL 1. Bölge 1. Grup’ta mücadele edecek olan Diyarbakır takımlarından Yenişehir Belediyespor, Bağlar Belediyespor, Çınar Belediyespor ve Erganispor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Yenişehir Belediyespor’un deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı maçında, Hakkari bölgesi hakemlerinden Hasan Basri Beyter düdük çalacak. Yardımcılıklarını Hasan Ayın, Murat Tektimur yapacakken, dördüncü hakem olarak Hanifi Özdoğan görev alacak.

Bağlar Belediyespor’u deplasmanda Batman 72 Sporla oynayacağı karşılaşmayı Enes Ahi yönetecek. Burak Yalçın ve Ertuğrul Şaşmaz’ın yardımcı hakemlik yapacağı mücadelede dördüncü hakem olarak Muhammed Sefa Serçe görev alacak.

Çınar Belediyespor’un evinde oynayacağı Kurtalanspor müsabakasını Bakır Aslan, Enes Daban, İslim Çakmak ve Zülküf Ali Öncel hakem dörtlüsü yönetecek.

Erganispor - Yeşil Vartospor karşılaşmasında da Mehmet Yetkin düdük çalacak. Yardımcılıklarını Emrah Yücekaya, Fatih Gümüşok ve İrem Kılıç yapacak