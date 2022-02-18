Terör örgütü PKK’nın zarar verdiği okul kaymakamlık binasına dönüştürüldü

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 2015-2016’da terör örgütü PKK’nın olayları sırasında saldırıya uğrayan ve zarar gören Süleyman Nazif Ortaokulu restore edilerek, kaymakamlık hizmet binasına dönüştürüldü.

Sur ilçesinde restorasyonu tamamlanan Süleyman Nazif Ortaokulu kaymakamlık hizmet binasına dönüştürüldü. Kaymakamlık yeni binasına tanışırken, Vali Münir Karaloğlu Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Abdullah Çiftçi’ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Karaloğlu, 2015-2016’da terör örgütünün Türkiye’nin en değerli yerlerinden biri olan Sur bölgesini, hendekler kazarak, çukurlar oluşturarak vatandaşın konutunu, tarihi mekanları, camileri, kiliseleri, hamamları ve hanları yok ederek bölgeye çok büyük tahribat verdiğini söyledi. Karaloğlu, devletin büyük bir gayretle vatandaşların yıkılan konutlarını ve tahrip olan tarihi yapıları yeniden ihya ettiğini belirtti.

Süleyman Nazif Ortaokulu binasının da Sur olaylarında ağır hasar gördüğünü hatırlatan Karaloğlu, binanın restorasyonunun tamamlanarak Sur Kaymakamlığı olarak hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Vatandaşların Sur’a yerleşmeye başladığını aktaran Vali Karaloğlu, “Artık konutlarda vatandaşlarımız oturmaya başladı. Geçen hafta Yenikapı işyerleri ile ilgili Emlak Konut A. Ş. açık artırma ihalesi ile iş yerlerini kiraya verdi. Bahar dönemiyle beraber bölgede hem iş yerlerinin açıldığı hem de vatandaşın konutlarında oturduğu, diğer kamu binalarının, kiliselerin, camilerin yeniden ihya edildiği yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

“Sur’da bahar mevsimi başladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Surlar’da en çok tahrip oluşan Dicle Vadisi’ne bakan 870 metrelik kısımla ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının finansmanını sağladığı ihalenin gerçekleştiğini ve yakında restorasyon çalışmalarına başlanacağının müjdesini veren Vali Karaloğlu, “Bölgedeki 342 sivil mimari örneği olan tescilli yapıların restorasyonu için TOKİ’nin çalışmaları devam ediyor. Bölgenin hem yeniden inşa etmiş olduğumuz konutları hem de tescilli yapıların kullanımı başladığında gerçek Sur kimliği ortaya çıkmış olacak. Ben tekrar şehrimizin, bölgemizin, insanımızın 2015-2016’da yaşanan olaylar gibi vahşi olayların artık coğrafyanın, coğrafyadaki insanımızın yaşamamasını temenni ediyorum. Olaylardan sonra bölgedeki büyük diriliş hareketine talimatlarıyla destekleriyle yön veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve Bakanlıktaki çalışan arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese Diyarbakır halkı adına Sur’da mağdur olmuş vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Kaymakam arkadaşıma hayırlı olsun diyorum, inşallah bu tarihi binada vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin sunumu noktasında güzel faaliyetlerimiz olur diye temenni ediyoruz. Sur’da bahar mevsimi başladı. Gerçek bir cazibe merkezi Diyarbakır’da inşallah baharla beraber ortaya çıkmış olacak. Yemyeşil çiçeğiyle, böceğiyle, ağacıyla çevre düzenlemesi ile yeni bir cazibe merkezi inşallah Diyarbakır’da ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.