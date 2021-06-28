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Temiz bir Ergani için gece gündüz demeden çalışıyorlar

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları temizlik ve hijyen çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerinde de sürdürüyor.

DİYARBAKIR 28.06.2021, 09:57
Temiz bir Ergani için gece gündüz demeden çalışıyorlar

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları temizlik ve hijyen çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerinde de sürdürüyor.

Ergani ilçesinde günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren ekipler, vatandaşların sağlığını korumak adına, yoğunluğun yaşandığı köy ürünleri pazarı, semt pazarı ve caddelerde gece mesaisi yaparak genel temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, insan ve araç yoğunluğunun en aza indiği saatlerde cadde, sokak ve pazar alanlarında bulunan atıkları süpürdükten sonra su tankerleri ile yıkama çalışması gerçekleştiriyor.
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