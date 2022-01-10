Tekvandoda Muazzez Sümer farkı

Diyarbakır’da düzenlenen gençler tekvando grup müsabakaları tamamlandı. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına düzenlenen tekvando bölge şampiyonasında Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Havva Nur Tektaş bölge birincisi oldu.

62 kiloda mindere çıkan genç sporcu tüm rakiplerini yenerek, şampiyon oldu ve Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, Havva Nur Tektaş’ın elde ettiği başarıyla gururlandıklarını söyledi. Kızlarımız kendilerine verilen şansları en iyi şekilde değerlendiriyor diyen Yakut, kadın sporculara verilen imkanların boşa gitmediğini ifade etti.

Diyarbakır’da çok yetenekli kız çocuklarının olduğuna dikkat çeken Yakut, “ Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sporun her alanında yer almaya çalışıyoruz. Şuana kadar birçok branşta başarılara imza attık. Atletizm, basketbol, atıcılık ve tenis başta olmak üzere birçok alanda elde ettiğiniz başarılara uzak doğu sporlarını da ekledik. Tekvandoda öğrencimiz Havva Nur Tektaş kendi kilosunda bölge şampiyonu oldu ve Türkiye finallerine kartıma hakkını elde etti. Bu derece bizleri mutlu etti ve Türkiye şampiyonası için umutlandırdı. 17-18 Ocak’ta Konya’da yapılacak Türkiye şampiyonasında öğrencimizin madalya kürsüne çıkarak bizleri gururlandıracağına yürekten inanıyorum. Öğrencimize emek veren başta antrenörleri olmak üzere tüm beden eğitimi öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

8-9 Ocak tarihleri arasında Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen bölge şampiyonası sorunsuz bir şekilde tamamlandı.