Tehlike oluşturan kaya parçaları için çalışma başlatıldı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, deprem sonrası can kaybının yaşanmadığı ilçede tehlike oluşturan büyük kaya parçalarının kontrollü ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde can kaybı yaşanmazken, ilçenin merkez Çelebi Mahallesindeki birçok konutun yukarısında bulunan büyük kaya parçaları tehlike oluşturuyor. Söz konusu büyük kaya parçaları olabilecek şiddetli depremle veya zamanla kendiliğinden yuvarlanma riskiyle aşağısında bulunan konutlar burada yaşayan vatandaşlar için tehlike sinyalleri veriyor. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, söz konusu kaya parçalarının en güvenilir şekilde kaldırılmasının planını yaptıklarını, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile birlikte çalışmalarını yaptıklarını ifade etti.