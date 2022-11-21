’Tefecilikten’ gözaltına alına 5 şüpheliden 2’si tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tefecilik yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bismil ilçesinde “tefecilik” suçunun işlendiği öğrenildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda, “tefecilik” suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapılarak senet, dekont ve sözleşme evrakları ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğeri şüpheli ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.