Tarıma elverişli arazilerde taşlar toplandı başaklar boy attı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından tarıma kazandırılan arazilerde buğday başakları yükseliyor.

Dünyada tarımın yapıldığı ilk yer olarak bilinen verimli Mezopotamya topraklarında belediye tarafından taşlardan temizlenerek tarıma açılan araziler, yıllardır bu nedenle üretim yapamayan bölgedeki çiftçiler ve köylüler için umut oldu. Sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ’dan kopan dev taşların kapsadığı araziler belediye tarafından temizlenerek bir bir tarıma açılırken, iki yıl öncesine bakım yapılmayan topraklarda şimdi buğdaydan mercimeğe kadar birçok tarım ürünü yetiştiriliyor.

Daha önce arazilerini kullanamayan bölgedeki vatandaşlar bu durumdan çok memnun kaldıklarını ifade eden çiftçi Mehmet Çelik, "Buralar kaya ve büyük taşlarla doluydu. Hiçbir şey ekemiyorduk. Arazilerimiz böyle heba oluyordu. Allah razı olsun belediye başkanımızdan, arazilerimiz bu sayede tarıma açıldı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Allah kendisinden ve bu imkanı veren Cumhurbaşkanımızdan razı olsun dedi.

"Çok şükür topraklarımızda artık huzur ve üretim var"

Karacadağ’ın verimli topraklarının bugüne kadar tarım için yeterli seviyede değerlendirilememesinin önemli bir kayıp olduğunu belirten AK partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen mücadele ve yapılan yatırımlarla bölgemiz hak ettiği huzur ortamına kavuştu. Bizler de belediye yönetimini devraldıktan sonra uzun yıllar ihmal ve istismar edilen bölgeyi ayağa kaldırmak için hizmetlere yoğunlaştık. Çok şükür bugün bu arazilerde başaklar yükseliyor. Bunu görmek bile mutluluk verici. Hamdolsun hem üretim hem hizmet var" diye konuştu.