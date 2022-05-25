Tarihi ve turistik mekanlarda “Değnekçi” denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin turistik yerlerinde “Değnekçi” diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan kişilere göz açtırmıyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile On Gözlü Köprü civarında denetim yaptı. Denetimlerde değnekçilik yaptığı tespit edilen üç kişiye Zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak haklarında idari işlem başlatıldı.

Ekipler, On Gözlü Köprü civarında bulunan işyerlerini gezerek değnekçilik yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Söz konusu olumsuz durumun tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi. Kamuya ait alanları kullanarak haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşları da bu noktada duyarlı olmaya davet etti, bu tür durumlarda “ALO 153” hattını arayarak şikayette bulunmalarını istedi.