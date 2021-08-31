Tarihi Dilaver Köprüsü’nün korunması için yeni köprü inşa ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesindeki tarihi Dilaver Köprüsü’nün korunması amacıyla yapacağı alternatif köprüde çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlılara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlamak amacıyla 17 ilçenin kırsal mahalle yollarında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, eski Derik yolunun 20’inci kilometresinde yer alan tarihi Dilaver Köprüsü’nün, korunması amacıyla yeni inşa ettiği köprüde çalışmalar başladı. Tarihi köprüye alternatif olarak yapılan betonarme köprünün 4 gözlü, 10 metre genişlik, 6 metre yükseklik, 40 metre uzunluğa sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi, aynı proje kapsamında toplam 74,4 kilometrelik bağlantı yollarına da asfalt serecek. Toplam 2 milyon 500 bin lira maliyetle inşa edilecek yeni Dilaver Köprüsü ve bağlantı yolları tamamlandığında Çınar ilçesinin 37 mahallesi ve 25 bin 300 nüfus bu köprüden yararlanacak.

“Diyarbakır’ın tarihi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dilaver Köprüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Diyarbakır’ın tarihi değerlerine sahip çıkmaya, onları gelecek nesillere aktarma konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.