Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) işbirliğinde ’Tarihi alanlarda mimari açıdan kadın-şehir buluşması’ bünyesinde şehrin tarihi mekanlarını deneyimleme fırsatı bulamamış Ben-u Sen Aile Destek Merkezi kadınları ile birlikte bir gezi programı gerçekleştirildi.

Tarihi İç Kale’den başlayan deneyim gezisinde tarihi mekanlar mimari açıdan anlatıldı, bu mekanların kültürel ve tarihsel önemi aktarıldı. Kadınların yaşayarak öğrenmelerine katkı sunan bu sosyal ve kültürel etkinlikte, şehrin en büyük paydaşlarından olan kadınların yaşamsal faaliyetlerine motivasyon katması hedeflendi. Ben-u Sen Aile Destek Merkezi katılımcıları, bu şehirde yaşamalarına rağmen çoğu kez farkında olmadıkları veya görmedikleri bu güzel mekanları görme ve tanıma fırsatı yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, DÜKSAM ilgililerine teşekkürlerini iletti.