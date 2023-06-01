“Tarih Yazan Çocuklar” etkinlikleri sona erdi

Diyarbakır Valiliği himayesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan “Tarih Yazan Çocuklar” projesinin ilk ayağı tamamlandı.

Diyarbakırlı çocukların sanal ve sahte kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede kitaplardan etkinliklere, mektuplardan tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışma yer aldı.

Proje kapsamında Diyarbakır’daki tüm okullarda öğrencilere okutulmak üzere 100 tarihi şahsiyetin hayatı ve hikayelerinin yer aldığı kitaplar dağıtıldı. Pilot bölge seçilen Bağlar ilçesinde 8 okulda ise öğrencilerin okuduğu karakteri canlandırdığı etkinlikler düzenlendi.

Bağcılar Mahallesinde yer alan Ali Kuşçu İlkokulunda başlayan proje, Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Arif Eminoğlu İlkokulunda yapılan etkinlikle sona erdi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle çocuklar okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte, çocukların kahramanlardan etkilenerek yaptığı ürünler sergilendi.

“Tarih yazan çocuklar yetişecek”

Diyarbakır’ın Anadolu’da medeniyetin kapılarını açan bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, “Çok güzel insanlarımız yetişti. Bize tarihi kitapları önemli bir miras olarak bıraktılar. Bundan sonra bu şehirde çok güzel değerler, tarih yazan çocuklar yetişecek. Ahmed Arif, Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç, Ali Emiri ve niceleri gibi. Bu şehir hep değer yetiştirdi bundan sonra da yetiştirmeye devam edecek” dedi.

Çiftçi, projenin önemine vurgulayarak 100 büyük şahsiyeti çocuklara uygun bir şekilde anlattıklarını ifade etti. 100 tarihi şahsiyetten 12’sinin Diyarbakırlı olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

“Çocuklarımız proje sayesinde bu değerlerimizi tanıyacak. Yabancı kültürün, popüler kültürün etkisinden kurtularak gerçek değerlerimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü, medeniyetimizin ahlaki değerlerini, örfünü adetini bu proje sayesinde öğrenecek.”

Proje kapsamında 170 bin kitap dağıtılacağını ve projeyi büyüterek devam ettireceklerini aktaran Çiftçi, “Bu projeyle çocuklarımıza çok daha verimli bir gelecek hazırlama noktasında önemli bir adım teşkil etmiş olacağız” dedi.